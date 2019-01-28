"Москва и мир": поезда в Крым и повторный шатдаун

Все полотна в Третьяковке оснастят электронными датчиками безопасности. Об этом сообщили в Минкультуры.

Полиция опубликовала видео кражи шедевра. В кадре мужчина невозмутимо подходит к пейзажу, снимает его со стены и спокойно уходит. Подозреваемого в похищении в итоге задержали сотрудники столичного уголовного розыска. Им оказался 31-летний житель подмосковного поселка Заречье.

По данным Минкультуры, страховая стоимость картины "Ай-Петри. Крым" составляет 12 миллионов рублей. Задержанный сам рассказал полицейским, что спрятал картину на территории стройки в Одинцовском районе Подмосковья. Не исключено, что уже сегодня картину вернут в Третьяковскую галерею.

По мосту через Керченский пролив запустят пригородные поезда. Об этом рассказали в "Крымской железной дороге". Планируется, что электрички поедут по маршруту Феодосия – Анапа. В сутки будут курсировать четыре пары поездов. Кроме того, после открытия железнодорожного движения пассажиры смогут добираться в крымские города из Москвы, Санкт-Петербурга, Кисловодска, Мурманска и Екатеринбурга. Также обсуждается возможность запуска двухэтажного поезда "Москва – Симферополь".

Сейчас специалисты продолжают строительство железнодорожной части моста. Недавно они закончили работы над подземным тоннелем, который станет частью подхода к переправе. Объект строится в шести километрах от моста. Уже в августе будет завершено строительство верхнего строения пути, также уложат все рельсы и шпальные решетки.

Процесс контролируют свыше шести тысяч инженеров. Специалисты используют 500 единиц техники. Движение поездов по железнодорожной части Крымского моста откроют в декабре 2019 года.

Дональд Трамп не исключает очередной приостановки работы федерального правительства. Об этом президент США заявил в интервью The Wall Street Journal. По его словам, это произойдет, если Конгресс через три недели не выделит необходимые средства на возведение стены на границе с Мексикой.

Шатдаун продолжался в США рекордные 35 дней. Без финансирования все это время оставалась четверть правительства, в частности Госдепартамент, Минфин, Минторг и Министерство внутренней безопасности.

В минувшую пятницу Дональд Трамп подписал законопроект о выделении денежных средств на восстановления работы госструктур до 15 февраля.

Экономические убытки Вашингтона от самого длительного в истории США шатдауна составили более 1,5 миллиарда долларов. Об этом пишет The Washington Post, ссылаясь на данные экспертов. Издание приводит мнение аналитиков, которые считают, что временное закрытие госучреждений "подорвало репутацию правительства как надежного делового партнера и популярного работодателя".