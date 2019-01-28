"Москва и мир": похищение картины Куинджи и алюминий без санкций

Все полотна в Третьяковке оснастят электронными датчиками безопасности. Об этом сообщили в Минкультуры.

Полиция опубликовала видео кражи шедевра. В кадре мужчина невозмутимо подходит к пейзажу, снимает его со стены и спокойно уходит. Подозреваемого в похищении в итоге задержали сотрудники столичного уголовного розыска. Им оказался 31-летний житель подмосковного поселка Заречье.

По данным Минкультуры, страховая стоимость картины "Ай-Петри. Крым" составляет 12 миллионов рублей. Задержанный сам рассказал полицейским, что спрятал картину на территории стройки в Одинцовском районе Подмосковья. Не исключено, что уже сегодня картину вернут в Третьяковскую галерею.

Министерство финансов США сняло санкции с трех компаний Олега Дерипаски. Из списка исключили энерго-металлургическую группу En+ и подконтрольные ей "Русал" и "Евросибэнерго". Это произошло после того, как доля российского бизнесмена в компаниях снизилась до менее чем 45 процентов. Также рамках соглашения с американским Минфином в совете директоров группы стало больше независимых участников, в том числе из США и ЕС.

Кроме того, компании согласились на проведение аудита, который позволит гарантировать выполнение условий, которые им предъявлены. При этом сам миллиардер и ряд других его холдингов, например, "Русские машины" и группа ГАЗ, остались под ограничительными мерами.

Олег Дерипаска попал в санкционнный список американского Минфина в апреле 2018 года. Миллиардера посчитали причастным к делу о вмешательстве России в президентские выборы в США. Сразу после этого бизнесмен начал проведение реструктуризации в подконтрольных ему компаниях, чтобы вывести их из-под ограничений.