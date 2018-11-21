"Москва и мир": бюджет столицы и имена для аэропортов

Депутаты Мосгордумы приняли закон о бюджете столицы на три года. Он сохранит социальную направленность, заявил Сергей Собянин. Мэр также уточнил, что доходы бюджета столицы составят не менее двух триллионов рублей ежегодно, а расходы – более 2,5 триллионов рублей.

Предлагается направить 50% на нужды социального характера, еще около 40% – на инвестиционные программы, закупку современного оборудования, поддержку промышленности и инноваций.

Каждый год 280 миллиардов собираются выделять на сферу здравоохранения. По поручению мэра, до 2021 года в столице должны открыть 20 новых поликлиник, восемь больничных корпусов и шесть подстанций скорой помощи.

На развитие транспортной инфраструктуры ежегодно будут направлять порядка 600 миллиардов рублей. Деньги пойдут, в том числе, на завершение проекта Северо-Восточной хорды, возведение Юго-Восточной, а также Южной рокады и на строительство магистралей в ТиНАО. В городе также будут выполнять масштабную программу "Мой район". На развитие городской среды потратят чуть больше 200 миллиардов рублей.

Почти 1,5 миллиона человек уже проголосовали в конкурсе "Великие имена России". Количество голосов за последние сутки увеличилось на 35%. Самый значительный прирост произошел в Воронеже, Самаре, Симферополе, Минеральных Водах, Тюмени и Ставрополе.

Оргкомитет конкурса обработал более 200 тысяч анкет, собранных на мобильных пунктах голосования за последние четыре дня, однако 70% участников голосуют в социальных сетях.

Жители России решают, в честь каких выдающихся личностей будут названы 47 крупных аэропортов. Московский аэропорт Внуково может получить имя Сергея Королева, Андрея Туполева или Константина Циолковского. Домодедово может быть назван в честь Михаила Ломоносова, Михаила Кутузова, Георгия Жукова или Евгения Примакова. Санкт-петербургский Пулково может получить имя Петра I, Александра Пушкина или Александра Невского. Голосование продлился до 30 ноября. Итоги планируют подвести 5 декабря.

В Кремле не видят оснований не соглашаться с итогами выборов главы Интерпола. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он выразил сожаление, что победу одержал не экс-сотрудник МВД Александр Прокопчук, а также отметил, что голосование проходило в атмосфере беспрецедентного давления и вмешательства.

Новым руководителем Международной уголовной полиции избрали представителя Южной Кореи Ким Чон Яна. Александр Прокопчук с 2016 года является вице-президентом Интерпола по Европе. Он так и останется заместителем руководителя организации.

Ранее группа сенаторов США призвала Дональда Трампа не допустить победу россиянина в голосовании, генерал-майора полиции сравнили с "лисой в курятнике", по мнению американских парламентариев, он якобы будет злоупотреблять положением для сведения счета с политическими оппонентами.

Должность главы Интерпола освободилась после того, как подал в отставку прежний руководитель Мэн Хунвэй. Он был арестован у себя на родине в Китае по подозрению в коррупции.

В выпуске использованы материалы © 2018 Associated Press.