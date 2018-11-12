"Москва и мир": строительство метро и цены на топливо

Несколько станций Большой кольцевой линии метро сдадут раньше намеченного срока. Об этом сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики Марат Хуснуллин. В последних числах декабря обещают запустить "Савеловскую". Уже в 2019 году еще три: "Нижегородскую", "Авиамоторную" и "Лефортово". По словам специалистов, основная сложность проекта в том, что новые станции спроектированы в районах с плотной застройкой.

К 2021 году в планах строителей замкнуть северо-западный и северо-восточный участки Большой кольцевой линии. По расчетам специалистов, БКЛ позволит разгрузить не только другие ветки метро, но и городские дороги. Она будет самой протяженной в мире.

Цены на топливо стабилизировались. Правительство подписало соглашения со всеми нефтяными компаниями по ограничению оптовой стоимости нефтепродуктов до 31 марта 2019 года. Об этом сообщил Дмитрий Козак на совещании президента с членами кабмина. По его словам, если нефтяники не станут выполнять условия договора, то будут вводиться экспортные пошлины, но этот механизм применят только в крайнем случае.

В ответ на доклад вице-премьера Владимир Путин заявил: если на мировом рынке цены на нефть прилично поднялись, это не значит, что компании могут использовать эту ситуацию для обогащения при продаже бензина внутри страны, поэтому эту сферу необходимо регулировать.

Цены на заправках по всей России начали расти еще весной из-за повышения акцизов, а также привлекательности экспорта и роста спроса. Средняя стоимость литра топлива превысила психологическую отметку 40 рублей. Правительство переломило эту динамику, пообещав снизить акцизы. Однако осенью бензин снова стал дорожать.

На калифорнийском побережье продолжают бушевать крупнейшие за последние 85 лет лесные пожары. Число погибших достигло 31 человека, еще около 200 числятся пропавшими без вести. Из региона эвакуировали почти 250 тысяч жителей. Пламя уже уничтожило почти 6,5 тысячи зданий.

Город Парадайс сгорел полностью. Он принял на себя основной удар от пожара, возникшего в расположенном неподалеку лесу. Сейчас спасательные отряды прочесывают пепелище. Сильный ветер продолжает создавать угрозы возгораний для большей части Калифорнии. Пламя распространяется в сторону Тихого океана и может затронуть прибрежные районы, в том числе популярный калифорнийский курорт Малибу.

Губернатор региона уже попросил у президента Дональда Трампа больше средств из федерального бюджета и людей для помощи в тушении пожара.

В выпуске использованы материалы © 2018 Associated Press.