"Москва и мир": дополнительные поезда на праздники и шпионский скандал

Юго-Восточную хорду начнут возводить в конце 2019 года. Об этом рассказал руководитель столичного департамента строительства Андрей Бочкарев. Он также отметил, что сейчас проводятся проектные работы и планировка участков. Протяженность новой магистрали составит 36 километров, из которых 11 приходятся на уже существующие улично-дорожные сети, в том числе Шоссе Энтузиастов.

Хорда пройдет через 10 районов столицы и пересечет пять автомобильных дорог. Она начнется у станции "Нижегородская" Большой кольцевой линии метро и дойдет до Третьего транспортного кольца.

Строительство разделят на пять этапов. Юго-Восточную хорду собираются связать с другими магистралями, благодаря чему в Москве будет образовано Большое хордовое кольцо. Оно обеспечит связь периферийных районов Москвы. Горожане смогут добираться из одной части столицы в другую без заезда в центр города.

РЖД введут дополнительные поезда дальнего следования на время новогодних и рождественских праздников. Это связано с традиционным повышенным спросом на перевозки во время зимних каникул. Из Москвы дополнительные рейсы отправятся в Санкт-Петербург, Петрозаводск, Мурманск, Казань, Ижевск, Киров, Минеральные Воды, Адлер, Старый Оскол, Самару, Пензу, Уфу, Тамбов, Орск, Оренбург.

Из Северной столицы в усиленном режиме поезда начнут курсировать в Минеральные Воды, Казань, Воронеж, Брянск, Саратов, Волгоград, Архангельск, Курск, Орел, Иваново, Ижевск, Великие Луки и Псков. В РЖД уточнили, что в случае дальнейшего роста пассажиропотока в составы могут включить дополнительные вагоны.

В Австрии задержали экс-полковника вооруженных сил страны, которого подозревают в шпионаже в пользу России. Об этом сообщил Себастьян Курц. По словам канцлера, отставной офицер работал с российскими спецслужбами на протяжении многих лет.

После заявления Себастьяна Курца представителя России вызвали в министерство иностранных дел Австрии. Также стало известно, что глава ведомства Карин Кнайсль отменила свой визит в Россию. Она собиралась посетить Москву в начале декабря.

Официальный представитель Минобороны Австрии рассказал, что военная контрразведка раскрыла случай шпионажа с помощью "дружественной спецслужбы". В отношении отставного офицера, имя которого пока не называется, заведено дело.

В выпуске использованы материалы © 2018 Associated Press.