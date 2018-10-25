"Москва и мир": новый корпус НИИ имени Склифосовского и резолюция Европарламента

В научно-исследовательском институте имени Склифосовского, который отмечает 95-летие, построят новый корпус с вертолетной площадкой. Об этом сообщил Сергей Собянин. В шестиэтажном здании разместят лабораторию, блок реанимации и интенсивной терапии с палатами и кабинетами специалистов и экстренную операционную.

Сергей Собянин также поздравил сотрудников НИИ с юбилеем лечебного учреждения и подчеркнул, что институт активно участвует в ключевых проектах модернизации столич­ного здравоохранения. Врачи добились хороших результатов в лечении инсультов. Кроме того, проведена реорганизация приемного отделения. Теперь москвичам не нужно сидеть в очередях, медики сами приходят к пациентам, которые ждут осмотра в специально оборудованных палатах.

Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности ликвидацию последствий паводка в Краснодарском крае. Об этом рассказал сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Премьер-министр Дмитрий Медведев уже поручил профильным ведомствам включиться в процесс восстановления инфраструктуры после наводнения.

Ливни обрушились на Туапсинский, Апшеронский районы региона, а также Лазаревский районы Сочи. Почти три десятка населенных пунктов подтоплены, пострадали больше 1,5 тысяч жилых домов. Задержаны почти два десятка пассажирских поездов, в РЖД обещают восстановить движение в течение трех суток. Потоки воды разрушили мост на дороге от Туапсе до Майкопа. Также прервано сообщение на трассе А-147 Джубга – Сочи. Последствия непогоды сейчас ликвидируют более 700 человек, в их распоряжении полторы сотни единиц спецтехники.

По последним данным, в результате наводнения погибли два человека, один числится в списке пропавших без вести. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что в бюджете региона зарезервирован один миллиард рублей на выплаты пострадавшим от паводка. Режим ЧС в районах, где идут проливные дожди, в ближайшие два дня будет сохранен.

Европарламент одобрил резолюцию по Азовскому морю. Согласно документу, Брюссель может ввести санкции против Москвы в случае ухудшения ситуации в регионе. Постоянный представитель Крыма при президенте Георгий Мурадов удивлен таким решением. По его словам, это, как если бы Россия начала интересоваться ситуацией в Женевском озере, потому что оно между Францией и Швейцарией.

Проблемы с судоходством в Азовском море обострились в начале года. В марте Украина задержала траулер "Норд" с десятью россиянами на борту за приписываемое незаконное посещение полуострова. Капитану грозит до пяти лет лишения свободы, а само судно хотят продать на аукционе. В августе в Херсоне задержали танкер "Механик Погодин". Москва сочла действия Киева "морским терроризмом" и ответила усилением пограничных досмотров. В ФСБ подчеркнули, что проводят проверки в соответствии с международным правом. Затем власти Украины объявили о намерении усилить военное присутствие в регионе и создать в акватории военно-морскую базу.

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