"Москва и мир": модернизация электросетей и "целебное" фото Лаврова

Сергей Собянин проинспектировал готовность столичных электроподстанций к осенне-зимнему сезону. Во время посещения станции "Елоховская" мэр отметил, что одна из главных задач развития коммуникаций Москвы – это обновление устаревших сетей. Масленые кабели должны быть заменены на более экологичные.

На подстанции "Елоховская" уже устанавливают "умную" противоаварийную автоматику, которая позволит избежать перегрузок и отключений. Тем временем по всему городу идет замена устаревших подземных кабельных линий на современные, более надёжные, которые будет легко ремонтировать.

Министерство иностранных дел России опубликовало в своих аккаунтах в соцсетях "целебное" фото главы ведомства. На снимке Сергей Лавровдержит на плече российский флаг на фоне неба и улыбается. Этот портрет сопровождается текстом: "Фото целебное. Прикладывать к больным местам на планете. В ряде географических точек может вызывать эффект экзорцизма". Электронные СМИ тут же растиражировали пост, реакция пользователей интернета последовала незамедлительно: отовсюду стали поступать предложения о том, как и что именно можно исцелить с помощью фотографии главы МИД. Между тем, официальный представитель ведомства Мария Захарова назвала этот снимок традиционным для различных мероприятий с участием министра.

Аркадий Ротенберг заявил, что гордится работой своих компаний, которые участвуют в строительстве Крымского моста. Бизнесмен отметил: если переправа кому-то не нравится, то это их проблемы. Ранее Брюссель ввел ограничительные меры в отношении шести российских фирм, которые заняты в возведении моста через Керченский пролив, среди которых, "Стройгазмонтаж-Мост", судостроительный завод "Залив" и "Мостотрест". Их активы в Евросоюзе, если они есть, заморозят, а гражданам и компаниям ЕС запретят иметь с ними какие-либо деловые контакты. Санкции против нашей страны были приняты в 2014 году из-за присоединения Крыма к России. Общее число организаций, включенных список, достигло 44-х, в перечне также находятся 155 человек, которым запрещен въезд на территорию Евросоюза. В информационном центре "Крымский мост" заявили, что введение ограничительных мер не повлияет возведение железнодорожной части переправы, а также на строительство трассы "Таврида".

В выпуске использованы материалы © 2018 Associated Press