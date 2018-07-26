"Москва и мир": строительство ЦКАД и многомиллионная афера

Строительство первого участка Центральной кольцевой автодороги от трассы М-4 "Дон" до М-1 "Беларусь" планируется завершить уже в следующем году. Как продвигаются работы, увидел Сергей Собянин.

Общая протяженность Центральной кольцевой автодороги – около 500-от километров. Ее главное назначение – разгрузить главные московские магистрали и МКАД перераспределением транзитного автотранспорта. Прежде всего речь идет о перевозке грузов. Кроме того, ЦКАД поможет сформировать на территории Московской области крупные международные транспортные коридоры – "Лондон – Нижний Новгород", "Хельсинки – Юго-Восточная Европа", "Север – Юг", а также "Хельсинки – Нижний Новгород".

В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали генерального директора НПО имени Лавочкина Сергея Лемешевского, а также юриста предприятия Екатерину Аверьянову. Их подозревают в хищении на сумму в 330 миллионов рублей. Об этом сообщается на официальном сайте Следственного комитета России. По предварительным данным, они украли деньги государственной корпорации "Роскосмос", оплатив ими фиктивно оказанные услуги адвокатской конторы "Третьяков и партнеры". Ее руководитель Игорь Третьяков скрылся от следствия и сейчас объявлен в федеральный розыск. Между тем сотрудники ФСБ провели обыски в домах подозреваемых в мошенничестве в особо крупных размерах. Уголовное дело возбудили еще в минувшую пятницу. Тогда же начались обыски в головном институте "Роскосмоса" – ЦНИИмаше. В ближайшее время будет рассмотрено ходатайство об аресте обвиняемых. Всем им грозит до 10-ти лет лишения свободы. На фоне происходящего в госкорпорации заявили, что проведут дополнительные проверки в отношении руководителей предприятий отрасли.

В Греции лесные пожары подошли к одному из самых популярных островов – Родосу. Из-за сильного ветра пламя распространяется стремительно. А вот в пригороде Афин часть возгораний удалось ликвидировать. В понедельник там возникли многочисленные очаги пожаров, огонь охватил жилые дома и машины в нескольких населенных пунктах. Жертвами пожаров стали по меньшей мере 82 человека, около 200-от – пострадали. Большинство погибших – жители Мати. Инфраструктура этой туристической деревни уничтожена на 98 процентов. На юго-востоке Греции по-прежнему действует чрезвычайное положение. К спасательной операции привлечены полиция, береговая охрана и армия. Свою помощь стране предложили ряд государств, в том числе Россия. Правительство Греции выделило 20 миллионов евро на неотложную помощь пострадавшим от лесных пожаров. Чтобы оперативно подсчитать ущерб, на места, где бушевал огонь, выехали 180 специалистов министерства инфраструктуры и транспорта.

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