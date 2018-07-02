"Москва и мир": победа сборной России и "Северный поток – 2"

Тысячи болельщиков этой ночью праздновали исторический успех российских футболистов. Москвичи и туристы вышли на центральные улицы столицы. Они пели гимн нашей страны, скандировали кричалки, танцевали. Радость победы с россиянами разделили болельщики из других стран, в том числе аргентинцы и мексиканцы. Празднования охватили Красную и Манежную площади, Никольскую и Тверскую улицы, Кузнецкий мост, Камергерский переулок. Еще во время матча были переполнены фан-зоны, заняты места в всех спорт-барах. Люди собирались у любого экрана, где транслировали игру. 120 минут основного времени завершились вничью, в дополнительное время счет не изменился. Победитель определился в серии пенальти.

Сборная России вышла в четверть-финал чемпионата мира впервые. Соперником наших футболистов на этой стадии турнира станет команда Хорватии. Лучшим игроком встречи стал Игорь Акинфеев. Он сделал несколько ключевых спасений во время игры и отразил два послематчевых пенальти.

Дальний бомбардировщик Ту-22М3 получит новейшие гиперзвуковые ракеты "Кинжал". Об этом сообщили СМИ со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе. По его словам, самолет сможет нести до четырех таких снарядов. Сейчас ракеты устанавливаются на истребители МиГ-31БМ – по одному комплексу на машину. Владимир Путин представил "Кинжал" и другие новейшие системы российского оружия в послании Федеральному собранию.

Снаряд в 10 раз быстрее скорости звука, он гарантированно преодолевает все существующие системы противовоздушной и противоракетной обороны. "Кинжал" может доставлять ядерные и обычные заряды на расстояние до двух тысяч километров. Ту-22М3 -дальний сверхзвуковой бомбардировщик, предназначенный для поражения наземных и морских целей. Он был принят на вооружение в 1989 году. Всего построено около 500 подобных самолетов.

"Северный поток – 2" не отвечает интересам Европы. Об этом заявил министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер. Он призвал остановить строительство газопровода. По его словам, проект является не экономическим, так как позволит России воздействовать на европейскую политику. "Северный поток – 2" предполагает прокладку двух ниток магистрали общей мощностью 55 миллиардов кубометров через Балтийское море. Проект согласовали Германия, Швеция и Финляндия. Строительство начнется уже летом – строго по графику.

Об этом сообщил председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер. Он подчеркнул, что это произойдет вне зависимости от позиции Копенгагена. План решения этого вопроса уже проработан. Ранее премьер-министр Дании Ларс Лекке Расмуссен рассказал, что намерен задержать реализацию "Северного потока – 2". Государство до сих пор не дало разрешение на строительство газопровода в своих водах. Соответствующая заявка рассматривается уже более года, вместо положенных четырех месяцев.

В выпуске использованы материалы © 2018 Associated Press