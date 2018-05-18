"Москва и мир": прекращают полеты и "Северный поток-2"

В новом павильоне "Зарядья" "Ледяная пещера" начались сеансы. Они будут идти каждые полчаса. Билеты можно приобрести в медиацентре парка. "Ледяная пещера" будет открыта весь год. Основой конструкции, состоящей из колонн, лабиринтов и арок, стали сотни металлических труб общей протяженностью почти 14 километров. Внутри них непрерывно циркулирует специальное вещество, которое охлаждается в отдельной установке под павильоном. Благодаря этому иней, кристаллы льда и снега образуются естественным путем – как в природе. Всего на сводах пещеры заморожено около 70-ти тонн воды. Температура внутри павильона варьируется от -5 до -8 градусов. На медиаэкранах рядом с пещерой будут показывать документальные фильмы о природе льда и научных экспедициях в Арктику и Антарктику. Открытие нового павильона анонсировал Сергей Собянин. "Ледяную пещеру" мэр назвал частицей Русского Севера в Москве.

"Саратовские авиалинии" прекращают свою работу 31 мая. В Росавиации пояснили, что авиакомпания не устранила нарушения, выявленные в ходе проверок. Именно поэтому перевозчику было направлено письмо с требованием не продавать билеты после 30 мая. Кроме того, ведомство призвало "Саратовские авиалинии" до этого срока вернуть всех своих пассажиров, которые находятся в других странах.

В то же время представители перевозчика заявили, что предприняли все меры, чтобы в установленный срок исправить нарушения. Но из-за распоряжения Росавиации закрыть продажи авиакомпания вынуждена прекратить деятельность. Это приведет к увольнению более тысячи сотрудников. Заместитель генерального директора "Саратовских авиалиний" Михаил Герасименко также не исключил, что единственный аэропорт в регионе может быть закрыт, так как он принадлежит авиакомпании. Перевозчик оказался в центре скандала после того, как Ан-148 "Саратовских авиалиний" потерпел крушение в Подмосковье. Жертвами катастрофы стали 65 пассажиров и 6 членов экипажа.

Если Берлин откажется от проекта "Северный поток-2", это не гарантирует рост поставок газа из США. Об этом заявил министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер. По его словам, если Вашингтон ставит во главу угла собственные экономические интересы, то он должен быть готов, что европейцы поступают так же. Он добавил, что американское топливо дороже того, что идет по газопроводу. Накануне газета The Wall Street Journal сообщила, что Дональд Трамп пытался убедить Ангелу Меркель отказаться от поддержки "Северного потока-2" во время их апрельской встречи. Накануне в Госдепе рассказали, что могут ввести санкции против компаний, в том числе европейских, принимающих участие в проекте. Канцлер ФРГ встретился в Сочи с Владимиром Путиным. Стороны намерены обсудить "ядерную сделку" с Ираном, ситуацию в Сирии, а также минские соглашения и конфликт на юго-востоке Украины.

В выпуске использованы материалы © 2018 Associated Press.