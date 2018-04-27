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27 апреля 2018, 15:35

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"Москва и мир": допинговый скандал и историческая встреча

"Москва и мир": допинговый скандал и историческая встреча

"Москва и мир": репетиция парада и историческая встреча

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Репетиция парада в честь Дня Победы прошла в Москве в ночь на пятницу. На Красную площадь вынесли Знамя Победы, торжественным маршем прошли пешие парадные расчеты, проехала военная техника под музыкальное сопровождение оркестра. Как только по улицам прошли колонны вооружения, на Тверскую и участок Садового кольца выехали машины городских служб. Они очистили асфальт от грязи и горюче-смазочных материалов, а также помыли проезжую часть специальными щетками. 9 Мая По брусчатке у стен Кремля пройдут более 12-ти тысяч военнослужащих и механизированная колонна из 120-ти единиц техники. В частности, зрители увидят боевую машину поддержки танков "Терминатор", зенитно-ракетные комплексы "Тор-М2". В День Победы над столицей пролетят более 70-ти самолетов и вертолетов. Впервые в параде примут участие истребители пятого поколения Су-57. Следующая ночная репетиция на Красной площади состоится 3 мая, а генеральная назначена на 6 число.

Кремль призвал международные спортивные организации оценить свои решения в отношении российских атлетов после показаний информатора WADA Григория Родченкова. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, заявления бывшего руководителя Московской антидопинговой лаборатории являются подтверждением лжи и клеветы в адрес наших спортсменов. На слушаниях в Спортивном арбитражном суде Григорий Родченков сообщил, что никогда не давал им допинговый коктейль под названием "Дюшес". Об этом говорится в мотивировочной части решения об оправдании лыжника Александра Легкова и бобслеиста Александра Зубкова, которую ранее опубликовал CAS. Информатор WADA отметил, что лично не видел, чтобы кто-то из спортсменов употреблял запрещенные препараты, а также добавил, что никогда не был свидетелем манипуляций с допинг-пробами. Суд признал показания Григория Родченкова о массовом применении запрещенных препаратов российскими атлетами "непроверенной информацией", поскольку они не подкреплены доказательствами и расходятся с записями в его дневнике, который он вел на Олимпиаде в Сочи.

Историческая встреча лидеров Южной и Северной Кореи состоялась в демилитаризованной зоне в Пханмунджоме. Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин обменялись рукопожатием на границе, разделяющей два государства. Затем Ким Чен Ын пересек военно-демаркационную линию между странами, став первым за 65 лет главой КНДР, который посетил соседнее государство. После этого президент Южной Кореи ступил на северокорейскую сторону.
Лидеры провели первый раунд переговоров. По его итогам, Ким Чен Ын призвал положить конец конфронтации, а глава Южной Кореи – наладить железнодорожное сообщение между государствами. В течение дня стороны планируют обсудить вопросы улучшения отношений Севера и Юга и перспектив воссоединения. На прошлой неделе Ким Чен Ын заявил, что КНДР замораживает с 21 апреля проведение ядерных и ракетных испытаний. Пхеньян также отказался от применения ядерного оружия и обязался не передавать соответствующие технологии другим государствам. Улучшение отношений между КНДР и Южной Кореи произошло на фоне подготовки к Олимпиаде в Пхенчхане и участия северокорейских спортсменов в Играх.

В выпуске использованы материалы © 2018 Associated Press.
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