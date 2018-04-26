"Москва и мир": репетиция парада и захват дипсобственности

26 апреля 2018, 20:00
Репетиция парада в честь Дня Победы пройдет в Москве в ночь на пятницу. В ней примут участие пешие расчеты и военная техника. Колонны вооружения покинули места дислокации в Хорошево-Мневниках и направились к Красной площади. По всему маршруту следования временно ограничено движение транспорта.
9 Мая по брусчатке у стен Кремля пройдут более 12 тысяч военнослужащих и механизированная колонна из 120 единиц техники. Будет представлено и несколько новинок. В частности, зрители увидят боевую машину поддержки танков "Терминатор", зенитно-ракетные комплексы "Тор-М2", защищенные автомобили "Тайфун-К", бронированные машины "Тигр" и "Урал".
В День Победы над столицей пролетят более 70 самолетов и вертолетов, в их числе – стратегический бомбардировщик Ту-160 "Белый лебедь", боевые вертолеты Ка-52"Аллигатор". Впервые в параде примут участие истребители пятого поколения Су-57.
Следующая ночная репетиция на Красной площади состоится 3 мая, а генеральная назначена на 6 число.
Соединенные Штаты грубо нарушили международно-правовые нормы. Так Мария Захарова прокомментировала ситуацию с резиденцией генконсула России в Сиэтле. Представитель Министерства иностранных дел заявила: Москва настаивает на возвращении всех объектов дипломатической собственности, ранее захваченных властями США.
В конце марта Вашингтон объявил, что высылает 60 российских дипломатов, в том числе 12 сотрудников миссии при ООН, а также прекращает работу генконсульства в Сиэтле. Поводом для такого шага стало отравление Сергей Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании. Ответственность за инцидент западные страны возложили на Россию.
Накануне сотрудники Госдепартамента США проникли в закрытую резиденцию генконсула. В Москве эти действия назвали "рейдерским захватом". Вашингтон объяснил такой шаг желанием убедиться, что все помещения освобождены. По словам представителя Госдепа Хизер Науэрт, Россия получила законный ответ на свои действия.
В выпуске использованы материалы © 2018 Associated Press
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