"Москва и мир": репетиция парада и захват дипсобственности

Репетиция парада в честь Дня Победы пройдет в Москве в ночь на пятницу. В ней примут участие пешие расчеты и военная техника. Колонны вооружения покинули места дислокации в Хорошево-Мневниках и направились к Красной площади. По всему маршруту следования временно ограничено движение транспорта.

9 Мая по брусчатке у стен Кремля пройдут более 12 тысяч военнослужащих и механизированная колонна из 120 единиц техники. Будет представлено и несколько новинок. В частности, зрители увидят боевую машину поддержки танков "Терминатор", зенитно-ракетные комплексы "Тор-М2", защищенные автомобили "Тайфун-К", бронированные машины "Тигр" и "Урал".

В День Победы над столицей пролетят более 70 самолетов и вертолетов, в их числе – стратегический бомбардировщик Ту-160 "Белый лебедь", боевые вертолеты Ка-52"Аллигатор". Впервые в параде примут участие истребители пятого поколения Су-57.

Следующая ночная репетиция на Красной площади состоится 3 мая, а генеральная назначена на 6 число.

Соединенные Штаты грубо нарушили международно-правовые нормы. Так Мария Захарова прокомментировала ситуацию с резиденцией генконсула России в Сиэтле. Представитель Министерства иностранных дел заявила: Москва настаивает на возвращении всех объектов дипломатической собственности, ранее захваченных властями США.

В конце марта Вашингтон объявил, что высылает 60 российских дипломатов, в том числе 12 сотрудников миссии при ООН, а также прекращает работу генконсульства в Сиэтле. Поводом для такого шага стало отравление Сергей Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании. Ответственность за инцидент западные страны возложили на Россию.

Накануне сотрудники Госдепартамента США проникли в закрытую резиденцию генконсула. В Москве эти действия назвали "рейдерским захватом". Вашингтон объяснил такой шаг желанием убедиться, что все помещения освобождены. По словам представителя Госдепа Хизер Науэрт, Россия получила законный ответ на свои действия.

В выпуске использованы материалы © 2018 Associated Press