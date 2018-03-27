"Москва и мир": трагедия в Кемерове

Среда, 28 марта, в России объявлена днем траура по погибшим при пожаре в торговом центре Кемерова "Зимняя вишня". Соответствующий указ подписал Владимир Путин.

Все виновные в трагедии понесут наказание. Об этом заявил президент на встрече с инициативной группой местных жителей. Глава государства отметил, что расследование будет вестись тщательно, на месте работает следственная группа из 100 человек. Кроме того, Владимир Путин провел совещание по ликвидации последствий пожара. Оно началось с минуты молчания.

Наиболее вероятная причина случившегося связана с замыканием электропроводки. Об этом Владимиру Путину доложил глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Также, по его словам, пожарная сигнализация в здании не работала с 19-го марта. В администрации торгового центра об этом знали, но никто не пытался починить систему. Также Александр Бастрыкин сообщил, что сейчас выясняется, почему двери кинозала были закрыты. Вероятно, так в кинотеатре боролись с безбилетниками.

Расследование трагедии продолжается. В рамках уголовного дела, которое возбудили сразу по нескольким статьям, задержаны пять человек, в том числе – сотрудник ЧОПа, отключивший систему оповещения. Всем им предъявлены обвинения. Следователи ходатайствуют об аресте. В ближайшее время суд изберет им меру пресечения.

Жертвами пожара стали 64 человека, среди них, по последним данным – 41 ребенок. 67 посетителей торгового центра получили ожоги и травмы разной степени тяжести, больше десяти из них остаются в больницах.

Пострадавших навестил Владимир Путин. Президент пожелал им скорейшего выздоровления. Глава государства также возложил цветы к стихийному мемориалу, куда люди приносят мягкие игрушки и фотографии.

Почтить память погибших при пожаре можно будет и на Манежной площади в Москве. Акция начнется в 17:00. Об этом на заседании президиума столичного правительства распорядился Сергей Собянин.

В выпуске использованы материалы © 2018 Associated Press.