"Москва и мир": решение CAS и правительство Германии

Россия остается лидером мирового спорта и организатором крупных соревнований, несмотря на ситуацию вокруг олимпийцев. Об этом заявил Владимир Путин на совещании по подготовке к проведению Зимней Универсиады в 2019 году, которое прошло в Красноярске.

"Помимо футбольного первенства, первенства мира по футболу, которое мы примем в самое ближайшее время, в 2019 году в Сочи пройдет турнир сильнейших мужчин-боксеров. В 2021 году в Сыктывкаре сразятся лучшие мужские команды по хоккею с мячом, а в 2022 году в Казани состоится чемпионат мира по плаванию на короткой воде", – подчеркнул президент РФ.

Он также потребовал своевременно выполнить все задачи по организации Универсиады, отметив, что работы на 20 объектах отстают от графика. Соревнования пройдут в Красноярске со 2 по 12 марта 2019 года.



Спортивный арбитражный суд примет решение по апелляциям российских спортсменов не раньше вечера четверга по корейскому времени. Об этом заявил представитель CAS. Он добавил, что, в крайнем случае, атлеты узнают вердикт в пятницу днем до начала церемонии открытия Олимпиады. Сообщается, что на выездной панели суда, которая работает в Пхенчхане, дела рассматриваются в ускоренном режиме.

Накануне биатлонист Антон Шипулин, шорт-трекист Виктор Ан, и еще 30 российских атлетов подали в CAS апелляции на недопуск к Олимпиаде. МОК не прислал им специальные приглашения, без которых они не могут выступать на Играх. Также свои иски в суд направили еще 13 наших спортсменов и два тренера, ранее оправданные CAS, но так и не получившие от МОК разрешения поехать в Пхенчхан. Среди них – лыжники Александр Легков и Максим Вылегжанин, скелетонист Александр Третьяков, конькобежка Ольга Фаткулина.

Социал-демократическая партия Германии и блок Христианско-демократического и Христианско-социального союза Ангелы Меркель завершили переговоры о формировании правительства и согласовали коалиционный договор. Об этом сообщает немецкая пресса. Документ состоит из 14 глав и содержит почти 170 страниц. В нем обозначены основные направления политики нового кабинета министров.

Правительство Германии должно быть сформировано по итогам парламентских выборов, которые прошли еще 24 сентября 2017 года. Все это время не удавалось образовать правящую коалицию. Сначала блок канцлера Ангелы Меркель вел переговоры с "зелеными" и либералами, однако, достигнуть соглашения не удалось. По оценкам экспертов, на согласование коалиционного договора может уйти около трех недель, то есть новый кабинет министров начнет работу только в марте.

По итогам переговоров, социал-демократы возглавят МИД, Минфин и Министерство труда.

В выпуске использованы материалы © 2018 Associated Press