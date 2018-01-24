"Москва и мир": запрет флага и протесты в Швейцарии

Международный олимпийский комитет запретил проносить флаг России на трибуны Игр в Пхенчхане. Это связано с тем, что сборная страны отстранена от соревнований. Такая мера действует для всех государств, не принимающих участие в Олимпиаде. Об этом говорится в правилах, опубликованных на сайте организаторов.

В Кремле отмечают, что речи о запрете флага России на Игры-2018 в решении Международного олимпийского комитета не шло. Этот вопрос еще нужно прояснить. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Накануне МОК не направил приглашения для участия в Олимпиаде ведущим российским спортсменам. Среди них биатлонист Антон Шипулин, лыжник Сергей Устюгов, шорт-трекист Виктор Ан, фигуристы Ксения Столбова и Иван Букин.

В начале декабря МОК отстранил Россию от участия в Играх в Пхенчхане из-за допингового скандала. Участвовать в предстоящих соревнованиях смогут только те российские спортсмены, которые получат специальное приглашение. Они будут выступать в нейтральном статусе.

На Урале и в Сибири держатся аномальные морозы. По данным синоптиков, зона максимального холода временно переместилась в Алтайский край. Там было зафиксировано -45 градусов. До рекордных -43 столбики термометров опустились в Кемеровской области. Сообщается, что в пяти регионах Западной Сибири предупреждение из-за аномально холодной погоды продлили до 28 января.

Сорокаградусные морозы установились и на Дальнем Востоке. В некоторых населенных пунктах Амурской области побиты температурные рекорды. В школах Благовещенска отменены занятия.

На Сахалине аномальных холодов нет, однако остров накрыли метели. На юге и в центральной части региона закрыты для проезда участки транссахалинской магистрали Южно-Сахалинск – Оха. Мощный циклон надвигается и на Камчатку. Атмосферный вихрь принесет сильные осадки и штормовой ветер. У берегов полуострова действует штормовое предупреждение.

В Швейцарии проходят акции протеста против поездки Дональда Трампа на Всемирный экономический форум в Давосе. В Цюрихе более тысячи человек прошли по центру города с файерами, флагами и плакатами "Трампа здесь не ждут". Мероприятие было согласовано с полицией и прошло мирно.

Демонстрации против самого форума и участия в нем президента США прошли и в других швейцарских городах: Женеве, Лозанне, Фрибуре и Беллинцоне. Протестующие обвиняют Дональда Трампа в расизме, сексизме и гомофобии.

Как ожидается, президент США выступит на форуме в Давосе в пятницу. Он планирует провести ряд встреч. В частности, с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй и главой правительства Израиля Биньямином Нетаньяху.

Сорок восьмой Всемирный экономический форум открылся накануне и завершит работу 26 января. Его главная тема – как создать общее будущее в разобщенном мире. За время форума пройдет более 400-от сессий, на которых обсудят различные проблемы – от экономики и безопасности до экологии и научных разработок.

В выпуске использованы материалы © 2018 Associated Press.