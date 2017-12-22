"Москва и мир": новый участок СЗХ и переговоры глав МИД

Водителям стал доступен очередной участок Северо-Западной хорды. Автомобили поехали от Мосфильмовской до улицы Генерала Дорохова и в обратном направлении. Открывая движение на этом отрезке магистрали, Сергей Собянин, обратил внимание на итоги работы в области дорожного строительства в уходящем году.

На новом участке Северо-Западной хорды было построено семь объектов, в том числе три эстакады. Общая протяженность новых дорог составила почти восемь километров.

Москва и Лондон могут найти возможности для сотрудничества. Об этом на переговорах с Сергеем Лавровым заявил министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон. Это его первый визит в Россию за последние 5,5 лет.

Глава британского внешнеполитического ведомства признал, что между странами есть "сложные вопросы". Однако по ряду из них обе стороны стремятся к сотрудничеству. Сергей Лавров выразил надежду, что по итогам встречи сторонам удастся наметить конкретные шаги по оздоровлению отношений между странами. По его словам, сейчас они находятся на очень низкой отметке не по инициативе Москвы. К темам, которые Россия и Великобритания могут поднять на переговорах, Джонсон отнес разногласия по Украине и проблемы кибербезопасности. Также Лондон и Москва должны предотвратить появление у Северной Кореи ядерного оружия и обсудить будущее сирийского народа и ситуацию в Иране – считает Джонсон.

Сторонники независимости Каталонии от Испании получили абсолютное большинство в парламенте автономной области. Досрочные выборы в региональное законодательное собрание состоялись 21 декабря.

Подсчет голосов практически завершен. Первое место на выборах заняла партия "Граждане", поддерживающая единство страны. Ей досталось 37 кресел. Однако сторонники независимости, выступившие отдельными списками, в итоге получили больше голосов. В общей сложности трем партиям, поддерживающим разрыв с Испанией, достается 70 кресел.

В частности, коалиция "Вместе за Каталонию" экс-лидера автономии Карлеса Пучдемона получает 34 места, "Левые республиканцы Каталонии" – 32 мандата, а "Кандидаты за народное единство" – 4. Явка на выборах стала рекордной и превысила 81 процент.

Решение о проведении голосования приняло правительство Испании в конце октября. На такой шаг Мадрид пошел в связи с политическим кризисом, который разразился после провозглашения парламентом Каталонии независимости от королевства.

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