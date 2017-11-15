"Москва и мир": транспортный проект и резолюция по Крыму

Доехать от Лобни до Одинцова за 40 минут. Москва готовит к запуску новый проект развития транспортной инфраструктуры. В столице собираются создать сквозное железнодорожное сообщение через город по примеру МЦК. Об этой инициативе говорили в Кремле на встрече Владимира Путина с Сергеем Собяниным и руководителем РЖД Олегом Белозеровым.

Первые диагональные линии могут появиться в течение двух-трех лет. Планируется, что новый проект разгрузит Савёловский и Белорусский вокзалы на 25 процентов, а Курский – на 15.

"Черные ящики" легкомоторного самолёта, потерпевшего крушение в Хабаровском крае, пока не найдены. На месте авиакатастрофы стемнело, и поиски приостановили до утра. После обнаружения бортовые самописцы будут направлены на расшифровку в Москву.

Самолет Л-410 "Хабаровских авиалиний" выполнял внутренний рейс из Хабаровска в населённый пункт Нелькан. Около 13 часов по местному времени при заходе на посадку воздушное судно сильно накренилось в воздухе и рухнуло в лесополосу. На борту находились семь человек. Двое пилотов и четверо пассажиров погибли. Выжила трехлетняя девочка, её госпитализировали. Ребенок находится в тяжелом, но стабильном состоянии.



Известно, что разбившийся самолет был новым - 2015 года выпуска. Перед катастрофой экипаж не подавал сигналов бедствия. Следственный комитет отрабатывает три возможные версии крушения: неблагоприятные погодные условия, ошибка пилотов и техническая неисправность судна. Возбуждено уголовное дело.

Комитет Генассамблеи ООН одобрил резолюцию по правам человека в Крыму. Документ на рассмотрение организации внесла Украина. Его поддержало 71 государство - среди них страны Евросоюза, США и Канада. Против проголосовали 25 членов ООН, в том числе, Китай, Индия и Иран. Представители 77-ми стран воздержались.

В резолюции содержится призыв к Москве "незамедлительно положить конец всем нарушениям и ущемлениям прав человека", которые якобы происходят на полуострове. Сам регион в документе называется "временно оккупированным", а Россия "страной-оккупантом".

Президент Порошенко, который стал инициатором внесения резолюции, уже поприветствовал ее принятие постом в соцсетях. Всего же в подготовке документа участвовали около 40 стран.

Резолюцию по Крыму международная организация принимает второй раз, однако в этом году ее текст стал жёстче. Представитель России назвал происходившее на заседании комитета Генассамблеи ООН "театром абсурда".

В выпуске использованы материалы © 2017 Associated Press