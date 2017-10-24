"Москва и мир": нападение на ведущую "Эха Москвы" и дело Уильяма Браудера

Пресненский суд Москвы арестовал на два месяца Бориса Грица, напавшего на ведущую радиостанции "Эхо Москвы" Татьяну Фельгенгауэр. Ему предъявили обвинение в покушении на убийство. По словам следователя, мужчина частично признал вину.

Нападение было совершено в редакции "Эха Москвы" на Новом Арбате днем 23 октября. На записи с камеры наблюдения, которая установлена на проходной, видно, как Борис Гриц что-то протягивает охраннику, а потом прыскает ему в лицо из баллончика. После этого мужчина прополз под турникетом, поднялся на лифте на 14 этаж и подошел к рабочему месту журналистки. Гриц приобнял ее за плечи и ударил складным ножом в горло.

Злоумышленника скрутила охрана радиостанции. Татьяну Фельгенгауэр оперативно доставили в НИИ имени Склифосовского и прооперировали. Медики сообщают, что она пришла в сознание.



Документы о преступлениях финансиста Уильяма Браудера в России занимают более тысячи листов. Об этом заявил генеральный прокурор Юрий Чайка. Он отметил, что вся информация была передана правоохранителям Соединенных Штатов.

Кроме того, Юрий Чайка направил американскому коллеге два письма. В одном из них содержалась просьба возбудить уголовное дело против Уильяма Браудера. В этом случае есть шанс на экстрадицию финансиста из Великобритании в США, отметил генпрокурор.

Второе письмо касалось пересмотра так называемого "закона Магнитского", одобрению которого способствовал Уильям Браудер. По словам Юрия Чайки, документ был принят без фактического обоснования. Его лоббировали лица, которые совершали преступления на территории нашей страны.

В 2013 году российский суд признал инвестора Уильяма Браудера виновным в неуплате налогов. Его заочно приговорили к девяти годам заключения. 22 октября Москва поместила финансиста в базу данных Интерпола и запросила его арест. После этого США аннулировали визу Уильяма Браудера.

Полиция Киева со второй попытки освободила здание суда от захвативших его националистов. Накануне в помещении проходили слушания по делу командира батальона радикалов. Николая Кохановского задержали 21 октября за стрельбу из травматического оружия во время бытового конфликта.

После того, как объявили перерыв до утра, сторонники подозреваемого заблокировали зал, распылили в нем слезоточивый газ и потребовали продолжить слушания. Полиция пошла на штурм помещения. Однако радикалы сумели отбить атаку. Они забросали полицейских предметами мебели и взрывпакетами. Хулиганы разгромили зал заседаний, соорудили баррикады и остались ночевать в здании суда.

Во вторник утром полиция приняла решение о зачистке помещения. Силовики отключили в здании свет и применили слезоточивый газ. Только после этого им, наконец, удалось восстановить порядок и вытеснить радикалов. Около 30 участников погрома были задержаны. Радикалов доставили в управление МВД, где их действиям дадут правовую оценку. Ранее полиция возбудила уголовные дела по статьям о повреждении имущества и хулиганстве

В выпуске использованы материалы © 2017 Associated Press