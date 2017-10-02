"Москва и мир": арест террористов и строительство Крымского моста

Боевики, готовившие серию терактов в столичном регионе, арестованы до 30 ноября. Членов так называемой "спящей" ячейки запрещённой в России группировки "Исламское государство" сотрудники ФСБ задержали в Подмосковье. Экстремисты придерживались повышенных мер конспирации. По данным ведомства, они планировали совершить атаки в местах массового скопления людей, в том числе в транспорте.

В ФСБ пояснили, что террористами руководили иностранные эмиссары. Сообщается, что задержанные оказались братьями. Они уроженцы Дагестана. Одному – 22 года, другому – 19 лет.

Строители Крымского моста начали укладывать верхний слой асфальта. Дорожное покрытие появилось на экспериментальном участке трассы, который находится на острове Тузла. По словам сотрудников Росавтодора, его верхний слой состоит из сверхпрочной смеси, которая должна обеспечить надежное сцепление автомобильных колес с дорогой. Кроме того, за счет добавок битума покрытие станет долговечным и устойчивым к трещинам. На всём протяжении Крымского моста полотно трассы будет двухслойным, а на съездах с моста на берег по обеим сторонам залива, асфальт уложат в три слоя.

Европейская комиссия посчитала референдум о независимости Каталонии незаконным. Ее представители заявили, что проведение голосования противоречило конституции Испании, а вчерашние события являются внутренним делом королевства. В Еврокомиссии призвали Мадрид и Барселону к диалогу для урегулирования ситуации.

Глава Каталонии Карлес Пучдемон также заявил, что регион готов к переговорам с правительством страны. По словам политика, он уже получил несколько предложений от возможных посредников. Однако премьер-министр Испании Мариано Рахой в контакт с властями автономии не вступал.

В Барселоне тем временем вновь проходят уличные манифестации. На центральную площадь города вышли студенты, протестующие против жёстких действий правоохранителей. Участники акции держали плакаты с призывом защитить референдум и скандировали слово "независимость".

В выпуске использованы материалы © 2017 Associated Press