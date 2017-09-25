"Москва и мир": проверка "ВИМ-Авиа" и итоги выборов в Германии

Росавиация начала внеплановую проверку авиакомпании "ВИМ-Авиа", которая продолжает отменять или откладывать рейсы. Вылеты задерживают более чем на 12 часов.

Ситуацией занялась Генпрокуратура. Там считают, что к массовым нарушениям прав пассажиров и работников авиакомпании привело "бездействие ответственных должностных лиц Росавиации".

Сбои в авиасообщении возникли из-за долгов "ВИМ-Авиа". Аэропорт Домодедово уже отказался обслуживать компанию: самолеты перевозчика обеспечены горючим лишь до конца этого дня. По некоторым данным, сумма задолженности достигла 500-сот миллионов рублей.

Проблемы у "ВИМ Авиа" начались 22 сентября, когда перевозчик не выполнил свыше десятка рейсов. Это не первая массовая задержка вылетов авиакомпании. Серьезный коллапс произошел в конце мая и начале июня. Тогда были задержаны больше 50 регулярных и 120 чартерных рейсов компании.

Владимир Путин принял отставку губернатора Самарской области Николая Меркушкина. Чиновник покинул свой пост по собственному желанию. Временно исполняющим обязанности главы области стал Дмитрий Азаров. Президент уже встретился с ним.

С 2010 по 2014 год Азаров занимал должность мэра Самары, позже представлял регион в Совете Федерации. Николай Меркушкин руководил областью с 2012 года. Указом Владимира Путина он назначен спецпредставителем президента по взаимодействию со Всемирным конгрессом финно-угорских народов.

Ранее в понедельник ряд печатных СМИ сообщили о возможной досрочной отставке глав 10 регионов. По данным изданий, кроме Самарской, руководство может смениться также в Ивановской, Нижегородской, Мурманской и Омской областях. Не исключены кадровые перестановки в Алтайском и Красноярском крае, Ненецком автономном округе и регионах Северного Кавказа.

Блок Ангелы Меркель ищет союзников для создания парламентской коалиции. Альянс Христианско-демократического и Христианско-социального союза выиграл выборы в Бундестаг с худшим за полвека результатом: его поддержали всего 33 процента избирателей. Теперь, чтобы получить парламентское большинство и сформировать правительство, блок канцлера должен вступить в союз с двумя политическими силами – Свободной демократической партией и "Зелеными", они заняли на выборах 4 и 5 место.

Лидер свободных демократов Кристиан Линднер сообщил, что переговоры о создании коалиции уже ведутся. Однако его партия требует изменить направление политики в стране, в противном случае угрожает перейти в оппозицию. О противостоянии с блоком Ангелы Меркель уже заявил ее главный соперник на выборах – лидер Социал-демократической партии Мартин Шульц. Его движение по результатам выборов получило второе место. На третьем оказалась крайне правая партия "Альтернатива для Германии".

В выпуске использованы материалы © 2017 Associated Press