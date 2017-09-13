"Раскрывая тайны дня": секреты Любови Орловой и рецепты долголетия

Немало тайн связано с жизнью знаменитой киноактрисы Любови Орловой, В частности, некоторые историки утверждают, то Орлова была первой женщиной в Советском Союзе, которая делала себе пластические операции. Еще более искусно кинозвезда умела скрывать свою жизнь вне экрана. Как легенда советского кинематографа сохраняла свой образ небожительницы? А также: водка или чай, какой напиток в России популярнее? И можно ли раскрыть тайну долголетия? Эти и многие другие вопросы обсудили в программе "Раскрывая тайны дня" ведущий Александр Яковлев, политолог Дмитрий Абзалов и протоиерей Александр Абрамов.