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Общество

19 апреля 2017, 02:20

"Это по-нашему": ну, серый, погоди

программы общество

Россия – самая скромная страна на свете. Если мы что-то и делаем, то не для славы, а от чистого сердца. Поем под баян, едим лук, загораем зимой или катаемся на лыжах летом. Все это от души. Именно поэтому наши видео в интернете смотрят миллионы людей, а их авторы становятся национальными героями. Пришло время узнать в лицо тех, кто делает настоящее народное телевидение.

Сальто-мортале или как не стоит прыгать на батуте. За козла ответил: все о рогатой хип-хоп культуре. Провал года или почему всегда нужно быть начеку? Об этом смотрите в программе "Это по-нашему".

Программа: Это по-нашему
Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

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