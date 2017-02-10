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Новости

10 февраля 2017, 14:00

Технологии

"Это по-нашему": как развлекаются офисные работники

"Это по-нашему": как развлекаются офисные работники

"Сеть": пенсионер-зацепер и гонки на тележках

"Это по-нашему": к чему приводят бурные споры

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"Это по-нашему": тайная жизнь домашних животных

"Это по-нашему": как проводят свободное время энергичные люди

Блогеры в поисках мировой славы

Россия – самая скромная страна на свете. Если мы что-то и делаем, то не для славы, а от чистого сердца. Поем под баян, едим лук, загораем зимой или катаемся на лыжах летом. Все это от души. Именно поэтому наши видео в интернете смотрят миллионы людей, а их авторы становятся национальными героями. Пришло время узнать в лицо тех, кто делает настоящее народное телевидение.

Как развлекаются офисные работники? Как устроить заезд не сходя с места? Каковы особенности кухонного сна? Ответы смотрите в программе "Это по-нашему".
Программа: Это по-нашему
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