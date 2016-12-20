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Новости

20 декабря 2016, 14:00

Общество

"Это по-нашему": как становятся великими экспериментаторами

"Это по-нашему": как становятся великими экспериментаторами

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Россия – самая скромная страна на свете. Если мы что-то и делаем, то не для славы, а от чистого сердца. Поем под баян, едим лук, загораем зимой или катаемся на лыжах летом. Все это от души. Именно поэтому наши видео в интернете смотрят миллионы людей, а их авторы становятся национальными героями. Пришло время узнать в лицо тех, кто делает настоящее народное телевидение.

Как можно подработать в кризис? Чем удивить даму в праздник? Как становятся великими экспериментаторами? Подробности – в программе "Это по-нашему".
Программа: Это по-нашему
программы общество
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