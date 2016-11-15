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15 ноября 2016, 15:30

Технологии

"Это по-нашему": что такое русский транспорт

"Это по-нашему": что такое русский транспорт

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"Это по-нашему": кто такие русские Ахиллесы

Россия – самая скромная страна на свете. Если мы что-то и делаем, то не для славы, а от чистого сердца. Поем под баян, едим лук, загораем зимой или катаемся на лыжах летом. Все это от души. Именно поэтому наши видео в интернете смотрят миллионы людей, а их авторы становятся национальными героями. Пришло время узнать в лицо тех, кто делает настоящее народное телевидение.

Как наши люди обходятся без горячей воды? Как помочь товарищу в сложной ситуации? Что такое русский транспорт? Ответы смотрите в новом выпуске программы "Это по-нашему".
Программа: Это по-нашему
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