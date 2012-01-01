Факультатив. История

Новости
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Собянин рассказал о развитии программы поддержки производителей "Сделано в Москве"
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18:00
Комиссия ГД и Совфеда предложила разработать механизм локализации эпидемий до их появления
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17:55
Сеть доставки суши и роллов "Ебидоеби" подаст апелляцию на решение суда о смене названия
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17:54
В МИД Турции заявили, что Швеция не готова стать членом НАТО
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17:53
В управлении ЗАГС Москвы рассказали о регистрации брака на речных трамвайчиках
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17:36
Во Внуково в отправленной в США посылке обнаружили человеческий череп
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17:28
Министр обороны Украины заявил, что чуть не оказался в плену в Гостомеле
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17:19
Поставленные ВСУ бомбы JDAM могут не сработать из-за российской РЭБ – СМИ
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17:15
Сервис PickPoint отключил телефон службы поддержки получателей
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17:06
Певец Игорь Николаев подал заявку на регистрацию товарного знака "Выпьем за любовь"
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17:06
"Аэрофлот" впервые отправил самолет для ремонта в Иран – СМИ
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17:05
Собянин рассказал о развитии программы поддержки производителей "Сделано в Москве"
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16:52
Стрельба произошла в Луисвилле в США, есть раненые
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16:50
США хотели шантажировать РФ подрывом "Северных потоков" для предотвращения СВО – Херш
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16:47
Книжный фестиваль "Красная площадь" состоится с 2 по 6 июня в Москве
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16:47
Более 75% территории Артемовска находится под контролем российских сил – Пушилин
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16:41
В РФ снимут продолжение фильма "Чебурашка"
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16:38
Минцифры РФ подготовило регламент по оформлению Fan ID
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16:29
10 апреля стало самым теплым днем с начала весны в Москве
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16:28
Дом на 413 квартир возведут по реновации в Нижегородском районе Москвы
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16:19
В Минобороны заявили о возвращении 106 военных РФ из украинского плена
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16:14
Костомаров приступил к восстановительным упражнениям перед протезированием – СМИ
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16:13
Открытое горение на складе автозапчастей в Нахабине ликвидировали
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16:13
В Госдуму внесли законопроект о возврате жилищных субсидий при погашении долгов по ЖКХ
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16:06
На ВДНХ пройдет более 100 мероприятий в период весенних школьных каникул
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16:00
Далай-лама извинился за просьбу к мальчику "пососать его язык"