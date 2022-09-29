"Это наш город": расписание на Савеловском направлении МЦД-1 изменится с 30 сентября

График движения электричек на Савеловском направлении МЦД-1 изменится. С 30 сентября по 30 октября с 22:00 до 07:00 по пятницам, субботам и воскресеньям интервалы движения будут увеличены.

Часть поездов отменят, у некоторых составов будут другие остановки. Кроме того, в ночь с пятницы, 30 сентября, на субботу, 1 октября, с 23:30 до 00:30 не будет движения из Москвы.

График поездов изменен из-за закрытия путей на участке от станции Марк до станции Лобня. Эти меры необходимы для строящегося ТПУ "Лианозово".