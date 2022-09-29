"Это наш город": сезон работы фонтанов в Москве завершится 1 октября

В Москве 1 октября завершится сезон работы фонтанов. Когда все сооружения выключат, специалисты комплекса городского хозяйства промоют их со специальным раствором, демонтируют техническое оборудование и приступят к мероприятиям по консервации.

Сооружения со сложными инженерными коммуникациями и декоративными элементами защитят специальными конструкциями. Например, сухие фонтаны в парках и на площадях закроют специальными экранами. А вот плавающие фонтаны на Обводном канале и Братеевском пруду каждый год полностью демонтируют.