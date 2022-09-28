"Это наш город": три волонтерских окружных центра откроются в Москве до конца года

До конца года три волонтерских окружных центра откроются в столице. В этих зданиях появятся лектории и пространства для интерактивных занятий.

Посетители смогут получить личные книжки волонтеров и принять участие в благотворительных акциях. Кроме того, в окружных центрах специалисты будут отбирать волонтеров для городских мероприятий. Два окружных центра уже открылись в Зеленограде и на западе Москвы.