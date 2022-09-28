"Это наш город": в Москве открылись 8 отремонтированных молочно-раздаточных пунктов

В Москве открылись еще восемь молочно-раздаточных пунктов. Четыре из них находятся на востоке, два пункта – в Юго-Западном административном округе, а также по одному – в Северо-Западном и Юго-Восточном округах.

Таким образом, с начала года 13 молочных кухонь отремонтировали по новому стандарту. Там установили новые двери и окна, систему пожарной сигнализации, кондиционеры, оборудовали доступ для маломобильных граждан и родителей с колясками.