"Это наш город": строители начали проходку тоннеля от станции "ЗИЛ" до "Крымской"

На Троицкой линии метро продолжается прокладка тоннеля между станциями "ЗИЛ" и "Крымская". На маршрут вышел щит "София". Ему предстоит проложить левый соединительный коридор. Для этого щиту придется пройти более полутора километров на глубине до 28 метров в сложных геологических условиях.

Тоннель организуют под Москвой-рекой, тоннелями метро, а также под путями железной дороги. Правый коридор прокладывает щит "Александра".