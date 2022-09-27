"Это наш город": в районе Северный благоустроили двор

В районе Северный благоустроили двор, усовершенствовали технически устаревшую площадку с игровым комплексом. Теперь там есть травмобезопасные покрытия, качели и паутинка.

Также в столице по программе "Мой район" обновили бульвар возле реки Яуза. Это популярный прогулочный маршрут на улице Седова. Там проложили удобные дорожки, сделали места для отдыха, поставили лавочки и разбили газон.