"Это наш город": более 150 проектов вошли в программу комплексного развития бывших промзон

Более 150 проектов вошли в программу комплексного развития бывших промзон. Об этом сообщил Сергей Собянин.

На месте заброшенных территорий строят жилые кварталы, социальные объекты и предприятия. В данный момент работы идут на участке в Западном Дегунине. Там планируют создать новый микрорайон со всей необходимой инфраструктурой – возведут спортклуб с бассейном, детский сад, школу и поликлинику.