"Это наш город": москвичи более 450 млн раз записались к врачам онлайн

Более 450 миллионов раз москвичи воспользовались онлайн-услугой для записи к врачу. Сервис стал доступен 10 лет назад и является одним из самых популярных.

Свыше 80% пациентов назначаю прием у врача в онлайн-режиме. Сделать это можно через сайт или мобильное приложение. Сервис также позволяет переносить и отменять визит в поликлинику.