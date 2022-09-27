"Это наш город": расписание поездов изменится на Ленинградском направлении с 26 сентября

С 26 сентября по 10 октября на Ленинградской направлении железной дороги произойдут изменения в графике движения поездов. Пассажиров предупредили, что некоторые поезда будут сняты с маршрутов. Часть поездов будет осуществлять движение по измененному расписанию.

В пиковые часы интервалы движения поездов увеличатся до 20 минут. Ограничения ввели, чтобы запустить МЦД-3.