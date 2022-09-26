"Это наш город": на севере столицы построят 13 образовательных учреждений

На севере столицы на месте бывших промзон построят 13 образовательных учреждений. Шесть школ и семь детских садов возведут по программе комплексного развития заброшенных территорий. Для этого выделят более 128 гектаров.

Работы пройдут в Головинском, Левобережном, Войковском районах, а также в Западном Дегунине и Коптеве. Проект реорганизации неэффективных территорий запустили в Москве в 2020 году.