"Это наш город": Собянин принял решение о благоустройстве 17 станций будущих МЦД-3 и МЦД-4

На 17 станциях будущих третьего и четвертого диаметров МЦД проведут комплексное благоустройство. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Станции приведут к единому стандарту – отремонтируют кассы, платформы, фасады и навесы. Запуск диаметров запланирован на 2023 год. МЦД-3 соединит Зеленоград и Раменское. Маршрут МЦД-4 протянется от Апрелевки до Железнодорожного. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.