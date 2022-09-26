"Это наш город": новая зона отдыха с детскими площадками появится в районе Щукино

В районе Щукино скоро появится новая зона отдыха. Ее обустраивают на Авиационной улице рядом с крупным ЖК. Там уже проложили пешеходные дорожки, обновили газоны и установили пергалу с качелями. Заканчивается монтаж детской площадки.

Работы прошли в рамках программы "Мой район". А благоустройства, запланированные на этот год, закончены более чем на 90%.