"Это наш город": пользователи Face Pay с июля сэкономили 5 млн руб за счет кешбэка

Москвичи, которые пользуются для оплаты проезда сервисом Face Pay, сэкономили более пяти миллионов рублей. Чтобы получить кешбэк 10 рублей с каждой поездки, нужно оплатить проезд в метро и МЦК по Face Pay с привязанной картой "Мир".

Акция стартовала в июле и продлится до конца года. Сначала спишется полная стоимость поездки, а позднее, в течение пяти дней, часть суммы вернется на счет. Подключиться к Face Pay есть возможность в сервисе "Метро Москвы".