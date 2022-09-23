"Это наш город": бесплатный Wi-Fi стал доступен в 60 московских поликлиниках

В 60 столичных поликлиниках заработал бесплатный интернет. Чтобы подключится, нужно пройти предварительную идентификацию на платформе городского Wi-Fi. Для этого потребуется учетная запись на портале mos.ru. Авторизоваться можно также с помощью СМС.

Вскоре высокоскоростным интернетом в столице оснастят еще около 200 медучреждений. Это стало возможным благодаря программе капитального ремонта поликлиник.