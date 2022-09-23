"Это наш город": день открытых дверей в столичном центре занятости "Моя карьера"

30 сентября центр занятости "Моя карьера" проведет день открытых дверей для москвичей старшего возраста. Участников ждет ярмарка вакансий. Для гостей проведут деловые игры, в которых они примерят на себя нестандартные профессиональные ситуации.

Услуги центра "Моя карьера" бесплатны. Записаться на консультацию карьерного эксперта можно в личном кабинете на портале mos.ru.