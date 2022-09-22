"Это наш город": на станциях БКЛ планируют построить 22 транспортно-пересадочных узла

На станциях БКЛ планируют построить 22 пересадочных узла. Об этом сообщил заммэра столицы Андрей Бочкарев. Это обеспечит пассажирам быстрый переход с одного вида транспорта на другой.

Также благодаря ТПУ в районах будет развиваться инфраструктура. С БКЛ можно будет пересесть на метро, МЦК, МЦД, на ветки железной дороги и наземный транспорт. Подобное ТПУ уже существует на станции "Нижегородская".