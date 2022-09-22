"Это наш город": в НИИ Склифосовского завершается строительство скоропомощного комплекса

Строительство нового комплекса скорой помощи на территории НИИ имени Склифосовского завершится до конца года. Он готов уже на 90%.

Полностью закончен монтаж внутренних инженерных систем, завершаются внутренние работы и отделка фасада. Одновременно началось благоустройство прилегающей территории. В шестиэтажном здании обустроят современный операционный зал, отделение реанимации и вертолетную площадку.