"Это наш город": рекреационный центр "Активный отдых" появится на окраине Битцевского леса

В районе Зюзино появится новое пространство для прогулок и занятий спортом. На окраине Битцевского леса создают центр под названием "Активный отдых". Он станет частью экологического кольца, его делают вокруг парка, чтобы снизить нагрузку на центральную часть леса.

Территория имеет статус особо охраняемая, поэтому инфраструктуру там только обновят, приведут в порядок дорожки, оборудуют игровые площадки и установят лавочки.