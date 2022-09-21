"Это наш город": в Басманном и Красносельском районах Москвы благоустроят 13 улиц

В Бассманном и Красносельском районах приводят в порядок 13 улиц. После благоустройства они станут удобнее и безопаснее.

Так, на Старой Басманной, Бакунинской и Спартаковской улицах сделают выделенные полосы для общественного транспорта. Также в районах появятся 18 новых переходов, дополнительные повороты и съезды для машин. Кроме того, специалисты расширят тротуары и организуют свыше 150 велопарковок.