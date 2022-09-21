"Это наш город": работы на станции "Марьина Роща" БКЛ вышли на финишную прямую

Строительные работы на станции "Марьина Роща" БКЛ вышли на финишную прямую. Уже готов наземный вестибюль, практически полностью завершены работы в пассажирской и технической зонах.

Строителям осталось внести последние штрихи в архитектурную отделку станции. Ее облик будет напоминать убранство старинных дворянских усадьб. Практически завершена и отделка перехода на одноименную станцию Люблинско-Дмитровскую линии.