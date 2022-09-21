"Это наш город": акция "День без турникетов" пройдет в Москве с 22 по 24 сентября

С 22 по 24 сентября в столице пройдет "День без турникетов". Бесплатные экскурсии организуют на образовательные, спортивные и просветительские площадки. Всего их более 130.

Среди участников акции – "Союзмультфильм", музей славянской письменности "Слово", смотровая площадка "Москва-Сити". Часовой завод, Карамельная мануфактура и еще более 20 музеев. Во время экскурсий можно будет пообщаться с профессионалами и принять участие в мастер-классах.