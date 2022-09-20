"Это наш город": для москвичей заработала горячая линия по отоплению

Отопительный сезон начался досрочно 18 сентября из-за резкого похолодания. В случае неполадок с подачей тепла сотрудники МОЭК и коммунальщики оказывают оперативную помощь. Для москвичей заработала горячая линия по отоплению, по телефону можно выяснить необходимую информацию и оставить заявки о сбоях.

Консультировать горожан помогает роботизированный голосовой помощник. В 2021 году он ответил на 80% звонков.