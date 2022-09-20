"Это наш город": в Москве открылись мобильные пункты вакцинации от гриппа

Мобильные прививочные пункты от гриппа начали работать в столице. Также вакцинироваться можно в ГУМе и поликлиниках.

Мобильные пункты открылись у нескольких станций метро и МЦК. Они работают ежедневно с 08:00 до 20:00 по будням. В субботу – с 09:00 до 18:00, а в воскресенье – с 09:00 до 16:00.