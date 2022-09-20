"Это наш город": новую детскую поликлинику построили на Вятской улице

Новую детскую поликлинику построили на Вятской улице. Ее готовят к открытию.

Поликлиники создают по новому московскому стандарту. Там установят новое медицинское оборудование, лифты и пандусы. Появятся новые отделения и кабинеты для проведения массажа. Для детей появятся игровые зоны.